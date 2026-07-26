Legge elettorale si tratta Il via libera di Forza Italia? Legato alle intercettazioni

L’aula di Palazzo Madama ha approvato con fiducia la legge elettorale. La decisione di Forza Italia di sostenere il voto è collegata alle intercettazioni di un esponente politico. Nelle stesse ore, si è concluso il voto di fiducia sul decreto giustizia e immigrazione, che scade l’11 agosto. La discussione si è svolta in un clima teso, con l’approvazione arrivata in tempi rapidi.

di Cosimo Rossi ROMA Fiducia dell’aula di palazzo Madama, e a strettissimo giro di posta di Montecitorio, sul decreto giustizia e immigrazione in scadenza l’11 agosto. E poi "tutto rimandato a metà settembre" dopo la pausa estiva. A cominciare dalla riforma elettorale proporzionale con vincolo e premio nazionale di coalizione voluta dalla premier Giorgia Meloni. E ancor più dalla vexata quaestio dell’introduzione delle preferenze: già clamorosamente bocciata per un voto (188 a 187) dai franchi tiratori nello scrutinio segreto della Camera e in procinto di essere riproposta in quella del Senato. Dove non c’è il voto segreto, ma permangono le... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Temi più discussi: Legge elettorale, alla Camera via libera con 217 sì e 152 no. Lo Stabilicum ora passa al Senato; La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale; La Camera approva la legge elettorale anti pareggio. Meloni ha deciso: vuole Schlein come avversario; Alla fine lo Stabilicum è passato. La battaglia sulla legge elettorale però trasloca soltanto (al Senato).

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