Legge elettorale si tratta Il via libera di Forza Italia? Legato alle intercettazioni
L’aula di Palazzo Madama ha approvato con fiducia la legge elettorale. La decisione di Forza Italia di sostenere il voto è collegata alle intercettazioni di un esponente politico. Nelle stesse ore, si è concluso il voto di fiducia sul decreto giustizia e immigrazione, che scade l’11 agosto. La discussione si è svolta in un clima teso, con l’approvazione arrivata in tempi rapidi.
di Cosimo Rossi ROMA Fiducia dell’aula di palazzo Madama, e a strettissimo giro di posta di Montecitorio, sul decreto giustizia e immigrazione in scadenza l’11 agosto. E poi "tutto rimandato a metà settembre" dopo la pausa estiva. A cominciare dalla riforma elettorale proporzionale con vincolo e premio nazionale di coalizione voluta dalla premier Giorgia Meloni. E ancor più dalla vexata quaestio dell’introduzione delle preferenze: già clamorosamente bocciata per un voto (188 a 187) dai franchi tiratori nello scrutinio segreto della Camera e in procinto di essere riproposta in quella del Senato. Dove non c’è il voto segreto, ma permangono le... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Italia.
IL PODCAST / LA SETTIMANA A MONTECITORIO: COSA È SUCCESSO ALLA CAMERA DAL 13 AL 17 LUGLIO
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Legge elettorale, il centrodestra si compatta: Forza Italia dice sì alle preferenze, opposizioni all’attacco
Legge elettorale, dietrofront di Forza Italia: sì alle preferenze, ma la destra teme il voto segretoForza Italia ha cambiato posizione sull’emendamento sulla legge elettorale, ora favorevole alle preferenze.
Temi più discussi: Legge elettorale, alla Camera via libera con 217 sì e 152 no. Lo Stabilicum ora passa al Senato; La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale; La Camera approva la legge elettorale anti pareggio. Meloni ha deciso: vuole Schlein come avversario; Alla fine lo Stabilicum è passato. La battaglia sulla legge elettorale però trasloca soltanto (al Senato).
Fratelli d'Italia insiste sulla legge elettorale al Senato, e al Senato, casualmente, manca il numero legale in aula, con molte assenze di Lega e Forza Italia. x.com
Sicurezza, legge elettorale, difesa. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega procedono in ordine sparso su tutti i temi in agenda, cercando di massimizzare già il consenso in vista delle prossime elezioni. Con il risultato che capire quale sia la linea del governo divent facebook
Legge elettorale, si tratta. Il via libera di Forza Italia? Legato alle intercettazioniL’ok azzurro sulla riforma del voto è vincolato al no alla pesca a strascico. Entro metà agosto il decreto giustizia, poi tutto è rimandato a settembre. quotidiano.net
Legge elettorale, la rivolta dentro Forza Italia. Gianni Letta media col Quirinale per le preferenzeTajani sotto pressione, Craxi organizza la controffensiva: la legge elettorale spacca Forza Italia sulle preferenze. ilfattoquotidiano.it