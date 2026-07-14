Legge elettorale dietrofront di Forza Italia | sì alle preferenze ma la destra teme il voto segreto

Notizia in breve

Forza Italia ha cambiato posizione sull’emendamento sulla legge elettorale, ora favorevole alle preferenze. La destra teme il voto segreto, che il Pd ha invece richiesto. Anche i leghisti potrebbero appoggiare la modifica, dopo aver inizialmente mostrato riserve. La discussione si concentra sulla possibilità di introdurre preferenze e sulla modalità di voto, con le diverse forze politiche che si confrontano su questi aspetti.