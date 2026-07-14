La maggioranza si ricompatta sulla riforma della legge elettorale. Dopo il via libera espresso dalla Lega, anche Forza Italia ha deciso di sostenere l’emendamento che introduce il sistema delle preferenze, consolidando così la posizione del centrodestra alla Camera nel corso dell’esame del provvedimento. La decisione è maturata al termine di una riunione dei gruppi parlamentari azzurri, convocata per discutere la linea da tenere in Aula. Sul fronte opposto, le opposizioni hanno annunciato una dura battaglia parlamentare. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno chiesto che l’intera riforma venga votata con scrutinio segreto, mentre la segretaria dem Elly Schlein ha assicurato che le opposizioni continueranno a “fare muro” contro quella che definisce una legge costruita su misura per la maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Legge elettorale, il centrodestra si compatta: Forza Italia dice sì alle preferenze, opposizioni all’attacco

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