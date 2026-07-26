Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, ha chiesto che, dopo la firma di un accordo, si passi rapidamente all’attuazione dei lavori, in particolare per il Passante. Ha sottolineato che la programmazione dei cantieri deve essere curata con attenzione per minimizzare i disagi. La richiesta si rivolge alla politica affinché si traducano gli impegni in azioni concrete, evitando ritardi o problemi nella realizzazione delle opere previste.

"La programmazione dei cantieri deve essere fatta con la massima attenzione per ridurre il più possibile i disagi". Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, ci spera che i lavori per il Passante possano partire per davvero. Però, "che dalle firme si passi ai fatti". Un appello che l’associazionismo, nelle varie sigle, ha subito lanciato alla politica, dopo il protocollo d’intesa di giovedì firmato al Mit. Ghedini, possiamo dire finalmente. "Già, finalmente. Avevo giurato di non parlare del Passante finché non l’avessi visto. Dal protocollo e dalle firme speriamo però ora di passare a una operatività rapida e realizzata in modo sensato e rispettoso, per dare continuità alla viabilità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Legacoop e l’appello alla politica: "Dalla firma si passi ora ai fatti. I disagi per i cantieri siano minimi"

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