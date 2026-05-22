Un’attivista ha commentato la situazione riguardante il trattamento degli attivisti rapiti da Israele in acque internazionali, sottolineando il video diffuso da un esponente politico in cui si vedono scene di umiliazione e derisione nei loro confronti. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di passare dagli slogan ai fatti concreti, nel contesto di una vicenda che ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione a livello internazionale.

IsraelePalestina Intervista alla storica Anna Foa: «È solo un piccolo esempio di cosa capita ai palestinesi. Gran parte della diaspora si è identificata con Israele. E se Israele come motore dell’ebraismo crolla, è facile che tu ebreo diasporico ti aggrappi al crollo » IsraelePalestina Intervista alla storica Anna Foa: «È solo un piccolo esempio di cosa capita ai palestinesi. Gran parte della diaspora si è identificata con Israele. E se Israele come motore dell’ebraismo crolla, è facile che tu ebreo diasporico ti aggrappi al crollo » «Il trattamento riservato agli attivisti rapiti da Israele in acque internazionali, il video girato e diffuso da Ben Gvir che li calpesta e dileggia, mi mettono i brividi nella schiena. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Anna Foa: «Dalle parole si passi ai fatti: il boicottaggio di Israele»

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