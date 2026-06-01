Un nuovo Cpr in Emilia-Romagna Ferrero FdI | Bene l' apertura di De Pascale ora si passi ai fatti
In Emilia-Romagna si torna a parlare di Centri di permanenza per i rimpatri, dopo l’annuncio del presidente regionale. La discussione riguarda l'apertura di un nuovo Cpr, con un rappresentante politico che ha accolto con favore la decisione del sindaco di una città. Tuttavia, si chiede ora che si passi alla fase concreta, superando le parole. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione dei centri nella regione.
Anche in Regione si torna a discutere di Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Emilia-Romagna, dopo l'apertura sul tema del presidente Michele de Pascale. A farlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero che ha presentato un'interpellanza alla Giunta regionale per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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