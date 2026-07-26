L’economia cinese rallenta Per l’Italia è una buona notizia?

L’economia cinese ha registrato un rallentamento nel secondo trimestre del 2026. Questa diminuzione della crescita evidenzia che la solidità economica dipende da un sistema capace di affrontare le crisi, piuttosto che da una semplice pianificazione. La frenata cinese, quindi, si traduce in un dato più ampio rispetto alle statistiche, coinvolgendo aspetti strutturali e di resilienza dell’economia.

La frenata della Cina dimostra che la solidità economica non si costruisce con la pianificazione, ma con un sistema capace di reggere alle crisi. Il rallentamento dell’economia cinese nel secondo trimestre del 2026 rappresenta molto più di un semplice dato statistico. Con una crescita del PIL fermatasi al 4,3% su base annua, in calo rispetto al 5% del primo trimestre e al di sotto delle aspettative del mercato (4,5%), Pechino registra il ritmo di espansione più debole dalla fine del 2022. È un segnale che conferma come anche un’economia considerata fino a pochi anni fa inarrestabile stia pagando il prezzo di un contesto internazionale sempre più instabile e di squilibri interni mai realmente risolti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Il Motivo dietro le Chiusura dei CINESI IN ITALIA è SHOCK

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