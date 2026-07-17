L’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,6% nel 2026, secondo le ultime stime. Dopo un primo trimestre con un incremento dello 0,3%, nel periodo primaverile il PIL ha rallentato. I consumi risultano più deboli rispetto al passato, mentre l’inflazione ha raggiunto il 3,1%, trainata principalmente dall’aumento dei prezzi energetici.

Secondo Banca d’Italia, dopo il +0,3% del primo trimestre l’economia italiana avrebbe rallentato in primavera. Le nuove proiezioni indicano un PIL in aumento dello 0,6% nel 2026, mentre l’inflazione salirebbe al 3,1% per effetto soprattutto dei rincari energetici. Il mercato del lavoro resta solido, ma consumi, investimenti e fiducia risentono dell’incertezza internazionale. L’Italia cresce, ma resta sotto il ritmo necessario. L’economia italiana non si ferma, ma procede con passo corto. È questa la fotografia che emerge dal Bollettino Economico n. 3 del 2026 della Banca d’Italia: nei primi tre mesi dell’anno il PIL è cresciuto dello 0,3%, come nel trimestre precedente, sostenuto da esportazioni, investimenti e consumi, ma nei mesi primaverili il quadro si è fatto più fragile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Banca d’Italia, l’economia italiana rallenta: PIL allo 0,6%, consumi più deboli e inflazione al 3,1%

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