Nuovo Stadio Arechi l' annuncio di Fico | Sbloccati i fondi Forza Italia lo ringrazia | Una buona notizia per Salerno

Il governatore ha dichiarato di aver ottenuto lo sblocco dei fondi destinati al restyling dello stadio Arechi, confermando di aver mantenuto la promessa fatta in precedenza. Forza Italia ha espresso gratitudine per questa decisione, sottolineando che si tratta di una notizia positiva per la città di Salerno. L’annuncio è stato comunicato attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di utilizzo delle risorse.

Il governatore Roberto Fico ha annunciato lo sblocco dei fondi per il restyling dello stadio Arechi. "Sì, è quello che avevo detto, era una cosa che avevo garantito. Era già in corso e adesso andiamo avanti", ha assicurato il presidente della Regione Campania nella tappa di Nova a Salerno, a cui. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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