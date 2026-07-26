Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, ha commentato la situazione di Lameck Banda, che non si è presentato in ritiro. Trinchera ha detto che la delusione è grande e ha aggiunto che ci saranno conseguenze per il giocatore. La questione riguarda la mancata presenza di Banda, che ha sollevato tensioni all’interno del club.

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, è intervenuto sullo spinoso caso legato a Lameck Banda, il quale non si è presentato in ritiro. A meno di una settimana dalla conclusione del ritiro precampionato in Austria, il nuovo Responsabile dell’ Area Tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, ha fatto il punto sul momento del club giallorosso. Intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, il dirigente ha affrontato diversi temi centrali: dal mercato in entrata ancora bloccato alla situazione legata a Lameck Banda, passando per i possibili movimenti in uscita e il futuro di Wladimiro Falcone e Tiago Gabriel. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il messaggio principale è chiaro: il Lecce non vuole farsi prendere dalla fretta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Lecce, caso Banda sempre più delicato: Trinchera duro: «Dire che siamo delusi è poco, pagherà le conseguenze»

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