Torna a salire la tensione tra gli Stati Uniti e Cuba dopo che il presidente americano ha emesso nuove minacce rivolte all’isola. In un discorso pubblico, ha dichiarato che chiunque si opponga agli Stati Uniti dovrà affrontare le conseguenze. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di crescente pressione diplomatica e di escalation nei rapporti tra le due nazioni. La situazione resta sotto osservazione mentre le parole del leader statunitense alimentano ulteriori preoccupazioni nella regione.

Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Cuba. Il presidente americano Donald Trump, con nuove dichiarazioni, è tornato a minacciare un intervento contro l’isola, lanciando un duro avvertimento alla leadership cubana: “Questo è il nostro emisfero e chi lo destabilizza o minaccia gli Stati Uniti dovrà affrontarne le conseguenze”. Parole pesanti, con cui il tycoon ha aumentato ulteriormente la pressione sulle autorità dell’Avana, richiamando anche quanto accaduto a Nicolás Maduro, catturato nel corso di un blitz a sorpresa in Venezuela. “Come presidente, sto adottando misure decisive per questa parte del nostro emisfero, che soffre da troppo tempo, e per affrontare le minacce alla nostra sicurezza nazionale provenienti dalla regione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump minaccia Cuba: “Chi sfida gli Usa ne pagherà le conseguenze”

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TRUMP MINACCIA CUBA DOPO EUROPA E GERMANIA

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