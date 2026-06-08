San Biagio chiede più sicurezza alla sindaca Michela Glorio | Siamo delusi ci aspettavamo di più

L’assemblea di quartiere di San Biagio si è svolta venerdì 5 giugno al circolo Acli, con la partecipazione della sindaca Michela Glorio. I residenti hanno espresso insoddisfazione riguardo alla sicurezza, affermando di aspettarsi interventi più concreti. La discussione si è concentrata sulle problematiche di sicurezza nel quartiere, con richieste di maggiore attenzione da parte delle autorità locali. La sindaca ha ascoltato le richieste senza rilasciare dichiarazioni pubbliche immediatamente successive.

OSIMO – Assemblea di quartiere quantomai partecipata e sentita quella che si è svolta venerdì 5 giugno al circolo Acli di San Biagio di Osimo e a cui ha presenziato anche la sindaca Michela Glorio. Il tema centrale dell’incontro è stato la sicurezza, o meglio la sua mancanza.«Iniziamo a essere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Punto nascite del San Biagio spacca il consiglio comunale di Domodossola

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