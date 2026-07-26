Rafa Leao ha assistito alla partita tra Santos e Chapecoense a Vila Belmiro, indossando la maglia del Santos con il numero 17. L’evento si è svolto in attesa di un suo ritorno al Milan. Neymar, presente alla partita, ha regalato a Leao la maglia al novantesimo, dopo aver segnato una doppietta. Leao era invitato dall’attaccante brasiliano e ha seguito l’incontro con il kit del club brasiliano.

In attesa di riabbracciare il Milan, Rafa Leao ha assistito dal vivo alla sfida tra Santos e Chapecoense giocata a Vila Belmiro. Il portoghese, invitato da Neymar, che gli ha regalato la maglia al novantesimo dopo la doppietta, ha visto tutta la partita con indosso la maglia del club brasiliano e il suo nome con tanto di numero 17. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Leao con la maglia del... Santos! E arriva il regalo di Neymar

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