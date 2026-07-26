Il mercato del Milan rimane aperto, con ancora diverse operazioni da completare sia in entrata che in uscita. Al centro delle attenzioni c’è un giocatore che, in questa fase, riceve particolare attenzione. La squadra sta valutando le proprie opzioni e potrebbe intervenire in modo significativo nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione, senza indicazioni definitive sui movimenti che si concretizzeranno.

Resta ancora apertissimo il mercato del Milan: i rossoneri devono muoversi ancora molto sia in entrata che in uscita con un giocatore che in questo momento ha tutti i riflettori su di sé. promowebapp Parliamo di Rafael Leão: l'esterno portoghese è in uscita dal Milan, ma non sono ancora arrivate offerte importanti al Diavolo, che vuole incassare una cifra importante dalla sua cessione, tra i 50 e i 60 milioni di euro. La pista più probabile per l'attaccante è la Turchia in questo momento con il Galatasaray e il Fenerbahçe in prima linea. Il retroscena sul Fenerbahçe e la Champions League. Ieri è arrivato il comunicato proprio di quest'ultimo club a smentire un'offerta da 100 milioni di euro (per cartellino e stipendio) per l'affare, ma questo non vuol dire che non siano interessati a Leão al giusto prezzo, anzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leão, il 'gioco' del Fenerbahçe con un precedente. C'è un fattore determinante

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