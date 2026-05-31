Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe ha dichiarato di aver parlato con Leao, ma ha precisato che non sarà lui il prossimo attaccante della squadra. La comunicazione è arrivata in un momento di attesa per il cambio di gestione, con il candidato che si pronuncia sulla rosa e sui piani futuri. Non sono stati forniti dettagli su altri nomi o strategie specifiche.

"Ho dato tutto, voglio un altro campionato", queste le parole shock di Rafael Leao, che nella notte ha detto addio al Milan. Il portoghese ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare i rossoneri durante il prossimo calciomercato estivo. Il prezzo potrebbe essere di circa 50-60 milioni di euro, anche se la speranza dei rossoneri è che i Mondiali negli USA rialzino il valore del portoghese, il quale non parte come prima scelta dell'attacco del Portogallo. Tra le possibili opzioni per il futuro di Leao c'è anche il Fenerbahçe. Tra una settimana, a Istanbul si celebrano le elezioni per scegliere il nuovo presidente del club con in corsa anche Hakan Safi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il candidato alla presidenza del Fenerbahce Safi: "Ho parlato con Leao, non sarà lui il nostro bomber"

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