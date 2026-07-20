Pronostico Egnatia-Celje | il fattore determinante

La partita tra Egnatia e Celje è la prima del secondo turno preliminare di Champions League. Il Celje è una squadra che ha migliorato le proprie prestazioni nel tempo e ha raggiunto le fasi finali di competizioni europee nelle stagioni recenti.

Egnatia-Celje è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Nelle ultime stagioni abbiamo sicuramente imparato a conoscere il Celje, una squadra che sta riuscendo ad alzare il proprio livello anno dopo anno e che arriva anche alle fasi finali delle manifestazioni europee. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ecco, il fattore determinante in questa sfida contro gli albanesi dell’Egnatia – che vivono un momento magico di forma – potrebbe essere l’esperienza che gli slovacchi hanno maturato nel corso di questi anni. Sì, perché sono decisamente più abituati, rispetto ai padroni di casa, a giocare partite del genere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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