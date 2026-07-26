Le Veglie di Agata la Sala del Piccolo Parlatoio si apre alle tele scheggiate di Salvo Coglitori
La Sala del Piccolo Parlatoio si prepara ad accogliere le opere di Salvo Coglitori, noto per le sue “tele scheggiate”. La mostra, curata da Valentina Giua, sarà visitabile nelle prossime settimane. Le tele, caratterizzate da frammenti di colore e texture irregolari, sono esposte in uno spazio che ha ospitato le celebrazioni delle Veglie di Agata. La presentazione include anche contributi di esperti di arte e cultura.
a cura di Valentina Giua (Carmela Cappa, storica dell’arte; Valentina Giua, progettista culturale; Angelica Faro, guida turistica; Salvo Coglitori, maestro d’arte; Carla Verga, scrittrice) Prosegue a Catania Le Veglie di Agata il palinsesto culturale multidisciplinare curato da Valentina Giua, progettista culturale, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata, in programma fino al 29 luglio nella città etnea. Domenica scorsa, 19 luglio, nella Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura, si è inaugurata la mostra personale del pittore Salvo Coglitori, seconda esposizione ospitata dal palinsesto. Nonostante il caldo... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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Domenica 19 luglio alle 18 il maestro Salvo Coglitori inaugura la sua mostra personale nell’ambito delle Veglie di Agata: un percorso pittorico che dagli omaggi a Van Gogh è arrivato alla cifra stilistica delle tele “scheggiate”.Domenica 19 luglio alle 18, si apre la mostra personale del maestro Salvo Coglitori alle Veglie di Agata.
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Valentina Giua. . Ringrazio di cuore Lucio Di Mauro , stimato giornalista e conduttore televisivo, per l'attenzione, la sensibilità e la gentilezza con cui ha accolto Le Veglie di Agata, un palinsesto culturale che intreccia arte, poesia, teatro, musica e danza in un u facebook