le veglie di agata la sala del piccolo parlatoio si apre alle tele scheggiate di salvo coglitori

Notizia in breve

La Sala del Piccolo Parlatoio si prepara ad accogliere le opere di Salvo Coglitori, noto per le sue “tele scheggiate”. La mostra, curata da Valentina Giua, sarà visitabile nelle prossime settimane. Le tele, caratterizzate da frammenti di colore e texture irregolari, sono esposte in uno spazio che ha ospitato le celebrazioni delle Veglie di Agata. La presentazione include anche contributi di esperti di arte e cultura.