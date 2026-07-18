Domenica 19 luglio alle 18, si apre la mostra personale del maestro Salvo Coglitori alle Veglie di Agata. La rassegna include opere che vanno dagli omaggi a Van Gogh alle tele “scheggiate”. La curatrice Valentina Giua coordina l’evento, parte di un programma artistico e culturale promosso dal Comitato per la Festa di Sant’Agata. La mostra si svolge nell’ambito delle iniziative delle Veglie di Agata, con un percorso che unisce tradizione e sperimentazione pittorica.

a cura di Valentina Giua Salvo Coglitori alle Veglie di Agata: quando la pittura diventa veglia. Prosegue il cammino de Le Veglie di Agata, il palinsesto artistico e culturale ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata. Un progetto nato per mettere in dialogo linguaggi artistici differenti e restituire alla cultura il suo valore più autentico di incontro, memoria e condivisione. Domenica 19 luglio, alle ore 18.00, la Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura di Catania ospiterà la mostra personale del maestro Salvo Coglitori, nuovo appuntamento del palinsesto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Domenica 19 luglio alle 18 il maestro Salvo Coglitori inaugura la sua mostra personale nell’ambito delle Veglie di Agata: un percorso pittorico che dagli omaggi a Van Gogh è arrivato alla cifra stilistica delle tele “scheggiate”.

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