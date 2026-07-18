Domenica 19 luglio alle 18 il maestro Salvo Coglitori inaugura la sua mostra personale nell’ambito delle Veglie di Agata | un percorso pittorico che dagli omaggi a Van Gogh è arrivato alla cifra stilistica delle tele scheggiate
Domenica 19 luglio alle 18, si apre la mostra personale del maestro Salvo Coglitori alle Veglie di Agata. La rassegna include opere che vanno dagli omaggi a Van Gogh alle tele “scheggiate”. La curatrice Valentina Giua coordina l’evento, parte di un programma artistico e culturale promosso dal Comitato per la Festa di Sant’Agata. La mostra si svolge nell’ambito delle iniziative delle Veglie di Agata, con un percorso che unisce tradizione e sperimentazione pittorica.
a cura di Valentina Giua Salvo Coglitori alle Veglie di Agata: quando la pittura diventa veglia. Prosegue il cammino de Le Veglie di Agata, il palinsesto artistico e culturale ideato e curato dalla progettista culturale Valentina Giua, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata. Un progetto nato per mettere in dialogo linguaggi artistici differenti e restituire alla cultura il suo valore più autentico di incontro, memoria e condivisione. Domenica 19 luglio, alle ore 18.00, la Sala del Piccolo Parlatoio del Palazzo della Cultura di Catania ospiterà la mostra personale del maestro Salvo Coglitori, nuovo appuntamento del palinsesto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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