Venerdì 10 luglio alle 20.30, il Cortile Platamone di Catania ospita il primo degli incontri serali de Le Veglie di Agata 2026. L’evento si apre con la presentazione di “Vita straordinaria di don Giovanni Grasso”, un progetto teatrale portato in scena dalla Scuola di Lucia Sardo e Marcello Cappelli. La rassegna prevede in totale cinque appuntamenti, tutti in programma fino a luglio, con spettacoli e incontri nel cortile.

Venerdì 10 luglio, ore 20.30, il Cortile Platamone di Catania ospita il primo dei cinque appuntamenti serali de Le Veglie di Agata 2026, il palinsesto culturale a cura di Valentina Giua, progettista culturale, e in collaborazione con il Comitato di Sant’Agata, che quest’anno rendono omaggio a un’Agata viva, restituita alla città attraverso teatro, musica e parola. Ad aprire il ciclo è “ Vita straordinaria ri Don Giuanni Grasso “, spettacolo della Scuola di Recitazione di Lucia Sardo & Marcello Cappelli dedicato a Giovanni Grasso, l’attore catanese che dal palcoscenico dell’Opera dei Pupi arrivò a dettare le regole del teatro mondiale. Chi era Giovanni Grasso, l’attore che ispirò Craig, Strasberg e Mejerchol’d. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - “Vita straordinaria ri Don Giuanni Grasso”: la Scuola di Lucia Sardo e Marcello Cappelli apre Le Veglie di Agata 2026

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