Le storie di Edoardo Leo Tra vita vissuta e comicità

Edoardo Leo è arrivato a Pesaro nell’ambito del cartellone Miralteatro d’Estate 2026. L’attore ha partecipato a uno spettacolo nel cuore verde della città. La sua presenza è stata annunciata come parte di un evento organizzato dal teatro locale. La rappresentazione si è svolta senza incidenti, con un pubblico presente all’interno di un teatro all’aperto. Nessuna informazione su eventuali modifiche o cancellazioni è stata comunicata.

di Beatrice Terenzi Nel cuore verde di Pesaro arriva Edoardo Leo. Nell’ambito del cartellone di Miralteatro d’Estate 2026, ecco uno degli attori più amati che oggi alle 21,15 al Parco Miralfiore di Pesaro porta in scena un reading-spettacolo dal titolo aperto e mutevole, " Ti racconto una storia ", costruito con materiali raccolti in oltre vent’anni di carriera: appunti, pensieri, letture, aneddoti, monologhi, ritagli e ironie che si trasformano ogni sera in un racconto diverso, adattandosi allo spazio, al pubblico e al momento. Attraverso un fluire continuo di parole e musica, Edoardo Leo conduce gli spettatori in un viaggio tra comicità e poesia, risate e riflessioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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