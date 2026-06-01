Nel parco di Villa Groggia | teatro comicità e storie di vita ingresso gratuito
Dal 10 giugno al 22 luglio si svolge nel parco di Villa Groggia la rassegna estiva chiamata Verde Groggia, organizzata dal Teatrino Groggia di Venezia. L’evento prevede cinque spettacoli e un laboratorio dedicati alla narrazione contemporanea, alla comicità critica e alla sperimentazione artistica. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa si svolge all’interno di un’area all’aperto, con rappresentazioni che affrontano temi di vita e cultura attraverso diverse forme di teatro e performance artistiche.
Dal 10 giugno al 22 luglio torna Verde Groggia, la tradizionale rassegna estiva del Teatrino Groggia di Venezia che porterà nel parco di Villa Groggia cinque spettacoli e un laboratorio dedicati alla narrazione contemporanea, alla comicità critica e alla sperimentazione artistica. Tutti gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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