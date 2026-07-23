Edoardo Leo e Laura Marafioti dopo 26 anni insieme sarebbe finita una delle storie d’amore più riservate del cinema italiano

Dopo 26 anni di relazione, il matrimonio tra Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbe terminato. La coppia, nota per aver mantenuto riservatezza sulla propria vita, avrebbe deciso di separarsi, secondo quanto riportato da Dagospia. La notizia riguarda una delle storie d’amore più lunghe e riservate del cinema italiano.

Ventisei anni insieme, lontano dai riflettori e dal rumore del gossip, ma anche le storie più solide possono arrivare al capolinea. Secondo quanto riportato da Dagospia, il matrimonio tra Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbe finito. Una notizia che sorprende, considerando la riservatezza che ha sempre contraddistinto una delle coppie più longeve del cinema italiano. Stando alle indiscrezioni, la separazione sarebbe avvenuta in modo consensuale dopo un periodo di distanza, con l’obiettivo di tutelare i figli Francesco e Anita. Nessun commento ufficiale è arrivato dai diretti interessati, rimasti fedeli a quella discrezione che ha sempre caratterizzato il loro rapporto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Edoardo Leo e Laura Marafioti La Fine di un Amore Duraturo

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