Le sfide degli infermieri | Competenze e crescita

Gli infermieri sottolineano che valorizzare le competenze e sviluppare percorsi di crescita professionale sono fondamentali per rafforzare il sistema sanitario. La richiesta arriva in un momento in cui si evidenziano carenze di personale e necessità di migliorare l’efficienza dei servizi. Le organizzazioni del settore chiedono investimenti specifici e formazione continua per aumentare la qualità dell’assistenza e rendere la professione più attrattiva.

"La valorizzazione delle competenze degli infermieri e la costruzione di percorsi di crescita professionale rappresentano una delle condizioni necessarie per rendere il Servizio sanitario più solido, attrattivo e capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini". È quanto sottolinea Francesco D’Ambrosio, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Siena, intervenendo sul tema del fabbisogno infermieristico, rilanciato in questi giorni anche dalla direttrice del dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche dell’Asl Toscana Sud Est, Vianella Agostinelli, in un’intervista a La Nazione. "Accanto – afferma D’Ambrosio – alla necessità di nuove assunzioni, è fondamentale investire sulle competenze e sui percorsi di sviluppo professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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