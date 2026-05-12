Anche a Lecco servono più infermieri I dati e le nuove sfide da vincere

A Lecco, come in molte altre zone, c’è una richiesta crescente di infermieri. Il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale degli Infermieri, un’occasione per riflettere sui cambiamenti che hanno interessato la professione negli ultimi cento anni. In Italia, la formazione infermieristica si è trasformata da un percorso tecnico a un corso universitario, con competenze più avanzate e un ruolo più articolato nel sistema sanitario.

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