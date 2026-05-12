Anche a Lecco servono più infermieri I dati e le nuove sfide da vincere

Da leccotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco, come in molte altre zone, c’è una richiesta crescente di infermieri. Il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale degli Infermieri, un’occasione per riflettere sui cambiamenti che hanno interessato la professione negli ultimi cento anni. In Italia, la formazione infermieristica si è trasformata da un percorso tecnico a un corso universitario, con competenze più avanzate e un ruolo più articolato nel sistema sanitario.

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Il 12 maggio ricorre la Giornata internazionale degli Infermieri. A cento anni dall’avvio della formazione infermieristica in Italia, la professione ha conosciuto una profonda evoluzione, passando da un modello tecnico a un percorso universitario con competenze avanzate e un ruolo sempre più.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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