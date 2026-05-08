Family Business Forum | crescita e investimenti per affrontare le sfide del mercato

Il Family Business Forum ha analizzato le strategie adottate dalle imprese familiari italiane per affrontare le sfide del mercato. Durante l'incontro, si è discusso di come la sostenibilità, una pianificazione a lungo termine e la possibilità di accedere ai capitali siano strumenti chiave per rafforzare la competitività delle aziende. Sono stati presentati dati e casi pratici che evidenziano le modalità con cui queste imprese cercano di adattarsi ai cambiamenti economici e di mercato.

Sostenibilità, visione di lungo periodo e accesso ai capitali come leve per rafforzare la competitività delle imprese familiari italiane. Sono i temi emersi al Family Business Forum in corso a Milano, dove imprenditori e manager hanno sottolineato la necessità di investire in innovazione e sviluppo per affrontare la fase economica attuale. A fare il punto sul contesto economico è stato anche Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, che ha parlato di una fase di turbolenza legata soprattutto ai costi energetici e all’incertezza internazionale, osservando però che il sistema imprenditoriale italiano “sta reagendo bene” grazie alla sua solidità e competitività internazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

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