Le scorte di intercettori antimissile Patriot sono a rischio e l’escalation militare Usa in Iran finisce in stallo

Le scorte di intercettori antimissile Patriot sono a rischio, mentre l’escalation militare tra gli Stati Uniti e l’Iran si è fermata. Dopo un incontro con i responsabili del Pentagono, venerdì pomeriggio alla Casa Bianca, l’amministrazione americana ha deciso di non procedere con azioni militari in Iran. La decisione arriva in un momento di tensione crescente, senza che siano stati annunciati ulteriori interventi o operazioni militari.

L’ escalation militare in Iran, almeno per il momento, non ci sarà. È questa la conclusione cui è giunto Donald Trump dopo un incontro con i responsabili del Pentagono venerdì pomeriggio alla Casa Bianca. Il presidente sarebbe arrivato a questa conclusione dopo che i militari l’hanno avvertito che l’intensificarsi del conflitto avrebbe ulteriormente ridotto le già scarse scorte di intercettori antimissile Patriot e di altri sistemi di difesa aerea. La morte dei tre militari Usa in Giordania, la scorsa settimana, è stata causata proprio da un missile balistico iraniano, che è riuscito a eludere le difese aeree. La decisione di non alzare il livello dello scontro è una nuova, significativa battuta d’arresto nella strategia iraniana della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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How Irans Domestic Missiles and Drones Are Changing the War Equation | Iran War News | News18

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