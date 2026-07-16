Iran la guerra in diretta | stallo su Hormuz nuova ondata di raid Usa e Trump pensa a escalation di attacchi
Nell’ultimo episodio, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid militari nell’area dello Stretto di Hormuz, dove il conflitto tra Iran e USA sembra rimanere bloccato. Le forze americane hanno colpito obiettivi non specificati, mentre il governo statunitense valuta una possibile escalation di attacchi. La situazione rimane tesa, senza segnali di de-escalation, e le tensioni tra le due parti continuano a crescere.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran nell'area dello Stretto. Non si sblocca lo stallo su Hormuz. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Iran Claims It Shot Down US Military MQ-1 Drone As Trump Escalates Attacks | Firstpost Live
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