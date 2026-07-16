Iran la guerra in diretta | stallo su Hormuz nuova ondata di raid Usa e Trump pensa a escalation di attacchi

Notizia in breve

Nell’ultimo episodio, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid militari nell’area dello Stretto di Hormuz, dove il conflitto tra Iran e USA sembra rimanere bloccato. Le forze americane hanno colpito obiettivi non specificati, mentre il governo statunitense valuta una possibile escalation di attacchi. La situazione rimane tesa, senza segnali di de-escalation, e le tensioni tra le due parti continuano a crescere.