Usa-Iran, notte di guerra. Rischio escalation

Nella notte si sono verificati nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran nello Stretto di Hormuz. Sono stati colpiti centri di comando iraniani, installazioni di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. La situazione resta tesa, con il rischio di escalation nel conflitto.

Nuova ondata di attacchi Usa contro l’Iran nell’area dello Stretto di Hormuz. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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