le prime barche riqualificate sono ritornate dal cantiere

Notizia in breve

Le prime chiatte riqualificate sono arrivate dal cantiere navale di Travacò Siccomario, dove erano state portate di notte per interventi di rinforzo strutturale. Le barche, partite a maggio, avevano subito un maquillage completo e sono state rimandate in acqua questa sera. La riqualificazione riguarda il rafforzamento delle strutture e la manutenzione generale. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ritorno in servizio o sui dettagli specifici degli interventi.