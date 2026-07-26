Le prime barche riqualificate sono ritornate dal cantiere
Le prime chiatte riqualificate sono arrivate dal cantiere navale di Travacò Siccomario, dove erano state portate di notte per interventi di rinforzo strutturale. Le barche, partite a maggio, avevano subito un maquillage completo e sono state rimandate in acqua questa sera. La riqualificazione riguarda il rafforzamento delle strutture e la manutenzione generale. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ritorno in servizio o sui dettagli specifici degli interventi.
Partite a maggio per subire un maquillage completo, l’altra sera le prime chiatte riqualificate sono arrivate dal cantiere navale di Travacò Siccomario dove erano state portate di notte per essere sottoposte a interventi di rinforzo strutturale. Sono destinate al nuovo ponte sul lato di Bereguardo, posizionate sul letto del Ticino. "Contiamo che i lavori siano costanti – dice Carlo Maiocchi, portavoce del comitato Ticino 2000 – Basta con rallentamenti o cantieri fermi, si è già perso troppo tempo, ora per rispettare la nuova scadenza di fine lavori del 24 ottobre non si deve perdere nemmeno un giorno. Noi non abbassiamo la guardia e vigileremo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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