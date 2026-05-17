Una flottiglia di imbarcazioni si trova attualmente in acque internazionali, dopo aver lasciato le coste turche. Le barche continuano a navigare in mare aperto, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Non ci sono ancora dettagli sulle rotte successive o sulle destinazioni previste. La presenza in acque internazionali è stata confermata dalle fonti coinvolte nell'operazione, che hanno anche annunciato che le imbarcazioni saranno portate in strutture detentive galleggianti.

La Flotilla ha annunciato di trovarsi in queste ore in acque internazionali: uscita dalla Turchia, la compagine sta navigando in mare aperto. “Non possiamo sapere cosa succederà né come e quando l’entità sionista sceglierà di tentare di bloccarci”, scrivono oggi dalla Flotilla, ipotizzando che Israele possa a breve intervenire sulle barche, che potrebbero fare rotta per Cipro prima di dirigersi verso Gaza. “Noi andiamo avanti, perché a Gaza continuano a cadere le bombe e a non entrare gli aiuti umanitari sufficienti per la popolazione, cosa di cui dovrebbe occuparsi la forza occupante che invece continua a violare ogni norma del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, le barche sono in acque internazionali: “Li porteremo in prigioni galleggianti”

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LA FLOTILLA PER INVADERE I PORTI ITALIANI

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