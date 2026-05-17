Flotilla le barche sono in acque internazionali | Li porteremo in prigioni galleggianti

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una flottiglia di imbarcazioni si trova attualmente in acque internazionali, dopo aver lasciato le coste turche. Le barche continuano a navigare in mare aperto, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Non ci sono ancora dettagli sulle rotte successive o sulle destinazioni previste. La presenza in acque internazionali è stata confermata dalle fonti coinvolte nell'operazione, che hanno anche annunciato che le imbarcazioni saranno portate in strutture detentive galleggianti.

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La Flotilla ha annunciato di trovarsi in queste ore in acque internazionali: uscita dalla Turchia, la compagine sta navigando in mare aperto. “Non possiamo sapere cosa succederà né come e quando l’entità sionista sceglierà di tentare di bloccarci”, scrivono oggi dalla Flotilla, ipotizzando che Israele possa a breve intervenire sulle barche, che potrebbero fare rotta per Cipro prima di dirigersi verso Gaza. “Noi andiamo avanti, perché a Gaza continuano a cadere le bombe e a non entrare gli aiuti umanitari sufficienti per la popolazione, cosa di cui dovrebbe occuparsi la forza occupante che invece continua a violare ogni norma del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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