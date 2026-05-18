Cadaveri nel cantiere arrivano le prime ammissioni del sospettato | avrebbe ucciso le due donne dopo i rapporti sessuali
Nel cantiere di Cercola sono stati trovati i corpi di due donne, entrambe considerate prostitute del nolano. Le forze dell'ordine, supportate dalla scientifica di Torre Annunziata, stanno conducendo indagini rapide sulla vicenda. Il sospettato, interrogato sul caso, ha ammesso di aver ucciso le due donne dopo avere avuto rapporti sessuali con loro. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle modalità dell'omicidio.
Indagini lampo dei carabinieri di Cercola coadiuvati dalla scientifica di Torre Annunziata sulla morte di due giovani donne, da quanto risulta prostitute del nolano. Gli investigatori a poche ore dal ritrovamento dei corpi martoriati in un edificio diruto di Pollena Trocchia di viale Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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