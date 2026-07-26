Una donna di 72 anni ha scoperto di aver subito un furto di mille euro al bancomat grazie alla sua prontezza. Dopo aver notato qualcosa di anomalo, ha bloccato immediatamente la carta, consentendo agli agenti di arrestare due sospetti poco dopo. La donna aveva appena effettuato un prelievo quando si è accorta del trucco dei ladri e ha agito prontamente. La polizia ha intercettato i due uomini poco distante dal luogo del furto.

Milano, 26 luglio 2026 – Attenzione, prontezza e spirito. Sono le tre doti sfoderate da una donna di 72 anni, che con il suo comportamento ha permesso ai poliziotti di arrestare due persone che le avevano appena portato via mille euro. Allo sportello. La signora ieri pomeriggio, sabato 25 luglio, verso le 16 si è recato allo sportello automatico di una banca in zona via Sardegna, a Milano, con l’intenzione di versare sul suo conto corrente mille euro in contanti. Appena è entrata nell’area Atm dell’istituto di credito, un uomo le si è avvicinato, avvisandola che le erano cadute alcune delle banconote che aveva con sé. La donna si è girata un momento, per verificare se fosse vero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le portano via 1.000 euro con un trucco al bancomat: se ne accorge e fa bloccare i ladri

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