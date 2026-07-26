Nella notte tra venerdì e sabato, due bancomat sono stati fatti esplodere in rapida successione, causando un forte boato che ha svegliato le abitazioni della zona. I ladri sono fuggiti con circa 100.000 euro. L’esplosione si è verificata intorno alle 3, interrompendo il sonno dei residenti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

L’esplosione ha svegliato ‘tutte le Piane’. I cittadini, alle 3 della notte tra venredì e sabato, infatti, sono stati svegliati all’improvviso da un forte boato. Poco dopo è toccato a residenti e turisti di Sestola che subito si sono affacciati alle finestre della vicina piazza Passerini. Doppio assalto venerdì notte nel nostro appennino. Ignoti malviventi, sicuramente una banda di ladri professionisti ha preso di mira ben due sportelli bancomat in altrettante località in questo momento particolarmente affollate, vista la presenza di numerosi turisti. Il primo assalto è stato alle Piane di Lama Mocogno e, il secondo, allo sportello Bper di Sestola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due bancomat esplosi nella notte. Ladri in fuga con 100mila euro

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Il boato nella notte: assaltato il bancomat di Casalpusterlengo

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Sansepolcro: fanno esplodere bancomat nella notte, ladri in fugaNella notte tra il 23 e il 24 maggio 2026, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat in una filiale di Sansepolcro, in provincia di Arezzo.

Temi più discussi: Due bancomat esplosi nella notte. Ladri in fuga con 100mila euro; Potenza: assalto bancomat con esplosivo, 11 misure cautelari; ASSALTO SULL’APPENNINO: ESPLOSI DUE BANCOMAT, BOTTINO DA 80 MILA EURO; Esplosione nella notte a Cassano Murge: devastato bancomat, malviventi in fuga.

Due bancomat esplosi nella notte. Ladri in fuga con 100mila euroI colpi messi a segno prima alla Bpm delle Piane e subito dopo allo sportello della Bper di Sestola. Gli inquirenti ritengono si tratti della stessa banda arrivata sul posto a bordo di una Bmw scura. msn.com

ASSALTO SULL’APPENNINO: ESPLOSI DUE BANCOMAT, BOTTINO DA 80 MILA EURONella notte due bancomat sono stati fatti esplodere sull’Appennino modenese, a Sestola e alle Piane di Lama Mocogno. A Sestola i malviventi hanno sottratto circa 80mila euro dallo sportello Bper, ment ... tvqui.it