Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver tentato di rubare prodotti cosmetici in un supermercato di via Milano. L’uomo, arrivato in città da poche ore, è stato fermato dalla vigilante durante il tentativo di furto e consegnato alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio e la polizia ha sequestrato la merce prima di condurre il giovane in stato di fermo. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Brescia, 21 maggio 2026 – Era arrivato a Brescia da poche ore ed ha subito tentato un furto all’Esselunga di via Milano a Brescia, finendo in manette. E’ accaduto a un cittadino straniero di 27 anni, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante con l'accusa di furto in concorso. Il giovane, incensurato e sbarcato in Italia una manciata di giorni, è stato tradito dalla fretta e dall'occhio attento della sicurezza all'interno del supermercato Esselunga di via Milano. Quando è stato notato dalla vigilante, insieme a un complice, stava facendo incetta di prodotti cosmetici, che stava infilando in uno zaino e in una borsa. I due hanno creduto di muoversi con disinvoltura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, ruba prodotti cosmetici al supermercato ma la vigilante se ne accorge: arrestato 27enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ruba 100 euro di prodotti al supermercato Lidl: 27enne arrestato dai carabinieriL’episodio si è verificato all’interno del punto vendita Lidl situato nel centro cittadino, dove il giovane avrebbe sottratto merce – tra cui generi...

Ruba il portafogli dallo zaino, ma la donna se ne accorge e la spinge via per scappareDopo essere stato scoperto dalla vittima mentre cercava di derubarla, avrebbe reagito violentemente, finendo così in manette con l'accusa di rapina.

Brescia, ruba prodotti cosmetici al supermercato ma la vigilante se ne accorge: arrestato 27enneQuando l’uomo si è presentato alla cassa con poca merce, spendendo una cifra irrisoria, l’addetta alla sicurezza è riuscita a fermarlo e a chiamare la polizia. Il complice si è invece dato alla fuga ... ilgiorno.it

Brescia, appena arrivato in Italia ruba all’Esselunga di via Milano: arrestato 27enneL'uomo, uno straniero da poco arrivato in città, sorpreso dalla vigilanza con diversi prodotti cosmetici non pagati nello zaino. Con lui un complice che è riuscito a scappare. quibrescia.it