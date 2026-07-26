Le pillole di Polly | recensione di L’appuntamento di Piergiorgio Pulixi

Una donna seduta da sola in un ristorante di lusso, con un tavolo per due, viene trovata morta. La scena si svolge in un ambiente elegante, ma il suo corpo senza vita rivela una morte improvvisa. Sul tavolo, alcune pillole sono state trovate vicino a un bicchiere vuoto. La donna, di mezza età, era seduta da sola quando è stata colpita da un malore fatale. La scena è stata scoperta da un cameriere che ha chiamato le forze dell'ordine.

In un ristorante di lusso, una donna è seduta da sola in un tavolo apparecchiato per due. Non è più molto giovane, ma è ancora estremamente sensuale. Sa di essere bella, ma in questo momento non sta pensando al suo aspetto; si vede che sta rimurginando su qualcosa che la rende nervosa, magari sul motivo per cui la persona che doveva cenare con lei non si è presentata. La donna non se ne accorge – è troppo impegnata a dare sfogo ai suoi tic per per farlo – ma nella sala di quel ristorante chic c’è qualcuno molto interessato a lei. È un uomo seduto ad un altro tavolo, che da quasi un’ora la osserva, la scruta, studia ogni suo movimento, quasi che volesse entrare nella sua testa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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