Un personaggio di Raymond Chandler, Philip Marlowe, viene descritto come cinico e diffidente, sempre sospettoso quando riceve un sorriso. La sua naturale inclinazione è quella di pensare che dietro a un gesto amichevole ci siano secondi fini o interessi nascosti. La descrizione evidenzia il carattere del protagonista, noto per il suo atteggiamento scettico e la sua visione spesso negativa delle intenzioni altrui.

È un cinico, Philip Marlowe. Uno di quelli che, quando gli fanno un sorriso, si chiede sempre che cosa nasconde chi glielo ha fatto, e cosa ci guadagna. Forse, chissà, c’è stato un tempo in cui non era così. Ma a forza di fare il detective privato a Los Angeles ci è diventato. E come potrebbe essere diversamente, vista la corruzione con cui deve combattere quotidianamente in una città in cui, a dispetto del nome, non c’è nemmeno l’ombra di un angelo? Il fatto è che, a Marlowe, lo schifo che lo circonda non piace nemmeno un po’. Ha scelto di fare il detective per soldi, certo. Tuttavia, è profondamente onesto e rispetta le regole, anche se a volte gli costa molto caro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di La signora nel lago di Raymond Chandler

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