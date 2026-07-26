L’Italgronda Futsal Prato ha scelto Emanuele Begliomini come nuovo allenatore, proveniente dalla Mattagnanese. La società ha anche annunciato una partnership con Timec Prato e un restyling del simbolo. Questa scelta avviene dopo una stagione complicata che ha portato all’addio di Alessandro Calamai. La società punta a rilanciarsi attraverso queste novità, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della prima squadra.

L’ Italgronda Futsal Prato riparte da Emanuele Begliomini. La società biancazzurra ha infatti affidato al tecnico proveniente dalla Mattagnanese la guida della prima squadra, voltando pagina dopo una stagione difficile che ha portato all’addio di Alessandro Calamai. A pesare sulla decisione della dirigenza sono stati gli scarsi risultati dell’ultimo campionato di serie B, concluso con una salvezza conquistata soltanto attraverso i playout. Per Begliomini si tratta di un ritorno a Prato. Il nuovo allenatore dell’Italgronda, dopo aver fatto parte dello staff della prima squadra del Futsal Pistoia in serie A2, ha guidato l’Under 19 della società pistoiese, per poi allenare Montecalvoli e Verag Villaggio Prato in C1, fino alle ultime due stagioni trascorse sulla panchina della Mattagnanese in B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Le mosse della società per rilanciarsi: nuova partnership con la Timec Prato e restyling del simbolo. Italgronda, il dopo Calamai si chiama Begliomini

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