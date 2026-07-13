I tifosi esprimono fiducia nel direttore sportivo, definendolo l’acquisto più importante e sottolineando di affidarsi alle sue scelte. Parlano anche del portiere, proveniente dalla scuola di un ex allenatore, e descrivono il suo carattere come vincente. Le parole dei supporter sono cariche di speranza, con un obiettivo comune: tornare in Serie B.

"Angelozzi l’acquisto più importante, ci fidiamo di lui. Turati viene dalla scuola di Italiano, ha una mentalità vincente". Fiducia e speranza nelle parole dei tifosi, con un obiettivo chiaro: "Vogliamo tornare in Serie B!". Ottimista Luca Vergassola: "Angelozzi sta dando un messaggio chiaro e importante in termini di consapevolezza e adesione al progetto. È una conditio sine qua non per approcciarsi bene al campionato, per certi versi più importante dei valori tecnici dei singoli. Turati lo voglio scoprire strada facendo, mi fido della scelta del direttore. Lo Spezia dovrà essere nella parte alta della classifica per giocarsela fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’opinione dei supporter dopo l’arrivo del mister e le prime mosse di mercato della società bianca. "I nuovi acquisti? Piena fiducia ad Angelozzi»

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