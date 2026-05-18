Le mosse della società per la nuova stagione Terranuova Calderini nel mirino Resta solo un petalo della rosa
Le scelte della società per la stagione in arrivo si fanno più chiare, con un focus particolare sui nomi che potrebbero guidare la squadra. Dopo aver valutato diverse opzioni, si restringe il campo e si concentra l’attenzione su un solo possibile allenatore. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il nome che guiderà il team nelle prossime partite, mentre le altre trattative sembrano essere state abbandonate. La rosa di candidati si riduce a un solo nome, lasciando intendere che la decisione finale sia ormai prossima.
Da una rosa di nomi ad un solo petalo. Il cerchio si stringe attorno al nome del nuovo allenatore del Terranuova Traiana. Dopo le ipotesi circolate nei giorni scorsi, infatti, la dirigenza di piazza Coralli starebbe vagliando un solo curriculum, quello del tecnico della Sangiovannese Stefano Calderini. Il club terranuovese vorrà intavolare con tutta probabilità una trattativa a stretto giro. Il club considererebbe il profilo di Calderini quello più idoneo a guidare il gruppo nella stagione 2026-2027, raccogliendo così l’eredità di Marco Becattini. I più attenti avranno visto l’allenatore della Sangio nella tribuna centrale del Matteini lo scorso 3 maggio in occasione dell’ultima di Terranuova-Orvietana, terminata a reti bianche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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