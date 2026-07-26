Le guide turistiche | Caldo estremo | ripensare gli orari delle visite

Neanche il turismo è al riparo dall’ aumento delle temperature e c’è chi, tra le guide turistiche, lancia una proposta, quella di riflettere su possibili cambiamenti anche degli orari dei monumenti. Un cambiamento non immediato, ma al quale prima o poi si dovrà arrivare perché per molti visitatori, e anche per chi lavora nel settore, le visite nelle ore centrali della giornata diventano ogni anno più faticose. La conferma arriva anche da Cristiana Zama, guida turistica ravennate con anni di esperienza. "In questo periodo - spiega - sto lavorando come lo scorso anno, anche un po’ di più. L’estate per Ravenna è sempre stata ‘bassa stagione’, come l’inverno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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