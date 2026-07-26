Le guide turistiche | Caldo estremo | ripensare gli orari delle visite
Le guide turistiche propongono di ripensare gli orari delle visite ai monumenti a causa delle temperature estremamente alte. La proposta arriva in risposta all’aumento delle temperature che rende difficile visitare durante le ore più calde della giornata. Si suggerisce di modificare gli orari di apertura per garantire maggiore sicurezza e comfort ai visitatori. La questione riguarda principalmente le fasce orarie più calde, che potrebbero essere evitate per evitare rischi legati al caldo eccessivo.
Neanche il turismo è al riparo dall’ aumento delle temperature e c’è chi, tra le guide turistiche, lancia una proposta, quella di riflettere su possibili cambiamenti anche degli orari dei monumenti. Un cambiamento non immediato, ma al quale prima o poi si dovrà arrivare perché per molti visitatori, e anche per chi lavora nel settore, le visite nelle ore centrali della giornata diventano ogni anno più faticose. La conferma arriva anche da Cristiana Zama, guida turistica ravennate con anni di esperienza. "In questo periodo - spiega - sto lavorando come lo scorso anno, anche un po’ di più. L’estate per Ravenna è sempre stata ‘bassa stagione’, come l’inverno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Con i miei turisti...in tanti Si avvicina sempre più il periodo più caldo di guide dell'anno....tra poco sarò sommersa da turisti da tutte le parti Come questo mega gruppo oggi per la visita guidata di #Colonia Un saluto a tutti voi La vostra #Guida_di facebook
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Le guide turistiche: Caldo estremo: ripensare gli orari delle visiteLa proposta: riflettere su possibili cambiamenti per le aperture dei monumenti. In estate a Ravenna tanti viaggiatori stranieri e anche crocieristi. ilrestodelcarlino.it
Ho passato settimane a cercare informazioni sul codice di abbigliamento del Taj Mahal perché la maggior parte delle guide tralascia i dettagli importanti reddit