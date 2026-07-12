Per la prima volta nella storia del Tour de France, una tappa è stata accorciata a causa del caldo estremo. La corsa ha subito un taglio di 30 km nella tappa Malemort-Ussel, partita regolarmente alle 13. I corridori si sono mostrati preoccupati per le alte temperature, e gli organizzatori hanno deciso di spostare gli orari di partenza delle tappe successive. La canicola ha influenzato il percorso e le modalità di svolgimento della gara.

Per la prima volta nella storia una tappa del Tour de France è stata accorciata per caldo. La canicule che affligge il centro della Francia ha costretto gli organizzatori a tagliare 30 km nella Malemort-Ussel, partita regolarmente ma alle 13.45. Nella serata di ieri e nella mattinata prima della frazione ci sono state discussioni tra il Cpa, il sindacato dei corridori, e Aso, la società che organizza la corsa francese. I corridori chiedevano l'adozione di ulteriori misure in conformità con il Protocollo UCI per le Condizioni Meteorologiche Estreme. Secondo questo protocollo, quando le temperature aumentano e raggiungono i livelli più... 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tour, corridori preoccupati dal caldo estremo: “Spostiamo gli orari di partenza delle tappe”

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