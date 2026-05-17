Turismo esame nazionale per le guide turistiche

In Italia, il settore del turismo sta vivendo una crescita significativa, con previsioni che stimano circa 141 milioni di nuovi arrivi nel paese. Per poter esercitare la professione di guida turistica, è stato istituito un esame nazionale che riguarda tutti i candidati desiderosi di lavorare nel settore. Questa misura mira a regolamentare l’accesso alla professione e garantire standard di competenza per le guide che accompagnano i visitatori nei luoghi d’interesse.

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Il turismo in Italia è in forte espansione. Le proiezioni parlano di 141 milioni di nuovi arrivi nella nostra penisola. Le stime parlano di cifre superiori ai 132 miliardi di euro di spesa. Ma l’attività principe del terziario richiede sempre più figure professionali competenti e formate in numero adeguato alle cifre sopra esposte. Il Ministro Mazzi ha pubblicato il bando per l’esame di abilitazione nazionale alla guida turistica. Al via il nuovo esame per il conseguimento dell’abilitazione. Turismo, il Ministro Mazzi bandisce il nuovo esame per l’abilitazione a guida turistica. Il Ministro Mazzi ha pubblicato il bando per l’esame di abilitazione nazionale alla guida turistica: al via il nuovo esame per il conseguimento dell’abilitazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Turismo, esame nazionale per le guide turistiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il flop del concorso nazionale sulle guide turistiche Sullo stesso argomento Nuovo esame nazionale per guide turistiche, Calabrese: "Un’opportunità per valorizzare la Calabria"Dopo anni di attesa e una lunga assenza di procedure regolari, finalmente anche in Calabria torna a esserci continuità nell’organizzazione degli... Guide turistiche, arriva il secondo esame di abilitazione: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Nuovo esame nazionale per guide turistiche, Calabrese: Un’opportunità per valorizzare la Calabria ift.tt/WUguap4 ift.tt/8MKB71J x.com Nuovo bando Guida Turistica 2026: al via il secondo esame di abilitazione nazionalePubblicato il nuovo bando nazionale per l’abilitazione: accesso con diploma o laurea, domanda su inPA e selezione in tre prove tra test, colloquio e simulazione di visita guidata ... ediltecnico.it Esame abilitazione nazionale Guida Turistica: Qualità e competenze per valorizzare la CalabriaCatanzaro - L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, commenta positivamente l’avvio del secondo esame nazionale ... lametino.it