Domenica mattina, l’unità di emergenza militare spagnola ha comunicato che tutti i fronti degli incendi tra la comunità autonoma di Madrid e quella di Avila sono stati contenuti. Tuttavia, sono ancora presenti alcuni focolai attivi. Le immagini mostrano le aree interessate dai roghi in Francia e Spagna, con fumo e fiamme visibili in diverse zone. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o vittime.

Domenica mattina l’unità di emergenza militare spagnola ha detto che tutti i fronti dell’incendio tra la comunità autonoma di Madrid e quella di Avila sono stati contenuti, anche se ci sono ancora alcuni focolai attivi. In questi giorni sono state evacuate o confinate dentro a luoghi chiusi più di 121mila persone. L’incendio ha bruciato 45mila ettari di terreno, che portano a 150mila quelli coinvolti dall’inizio dell’anno, sei volte in più del 2025. Il presidente della giunta della Castilla e León, Alfonso Fernández Mañueco, ha detto che l’incendio è divampato per «un’imprudenza». In Francia la situazione è ancora critica: il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha detto che ancora sabato sera l’incendio era estremamente imprevedibile e si stava muovendo verso l’area metropolitana di Bordeaux. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto degli incendi in Francia e Spagna

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Emergenza incendi in Francia e Spagna. Oltre 220mila evacuati

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