Spagna le drammatiche immagini areali degli incendi ad Avila
In Spagna, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa di numerosi incendi boschivi nella regione di Madrid. Circa 10.000 persone sono state evacuate dalle aree interessate. Le immagini aeree mostrano vaste fiamme e fumo che si sollevano dai boschi colpiti. Le autorità stanno intervenendo con mezzi antincendio per contenere i roghi e garantire la sicurezza dei civili. La situazione rimane critica nelle zone colpite.
Il governo in Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale dopo che numerosi incendi boschivi hanno costretto all’evacuazione di circa 10.000 persone nella regione centrale di Madrid. Le riprese aeree effettuate dagli elicotteri mostrano diverse zone del comune di Burgohondo, nella provincia di Ávila, avvolte dalle fiamme. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Spagna, la devastazione degli incendi in Almería vista dall'alto
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