spagna le drammatiche immagini areali degli incendi ad avila

Notizia in breve

In Spagna, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa di numerosi incendi boschivi nella regione di Madrid. Circa 10.000 persone sono state evacuate dalle aree interessate. Le immagini aeree mostrano vaste fiamme e fumo che si sollevano dai boschi colpiti. Le autorità stanno intervenendo con mezzi antincendio per contenere i roghi e garantire la sicurezza dei civili. La situazione rimane critica nelle zone colpite.