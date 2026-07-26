In Francia e Spagna, diversi incendi stanno devastando vaste aree, con le fiamme che continuano a espandersi. Le colonne di fumo provenienti dalla Spagna si uniscono a quelle francesi, creando una vasta nuvola di fumo. Il numero di persone evacuate ha raggiunto i 300mila, mentre i centri di accoglienza sono pieni. I roghi sono definiti record e i due Paesi sono ancora impegnati nello spegnimento.

Le colonne di fumo spagnole si connettono a quelle francesi, mentre i due Paesi continuano a bruciare e sale a 300mila il numero totale di sfollati e i centri di accoglienza continuano a riempirsi a causa degli incendi record. L’ Unione europea ha schierato 5 aerei e 2 elicotteri della flotta rescEU in Francia e ne manderà 4 in Spagna, come annunciato sui social dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha detto che “l’Europa è al fianco della Francia e della Spagna di fronte agli incendi devastanti che le colpiscono”. Cosa sta succedendo in Francia. Da sabato sera, 1.500 militari sono schierati in Gironda e nelle... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendi in Francia e Spagna, sale a 300mila il totale degli sfollati. Nuovi roghi a Valencia

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Maxi incendio nel sud della Francia: vigili del fuoco in azione

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