Lazio | nuovo nome per l' attacco attualmente gioca seconda serie in Brasile

La Lazio punta a rafforzare principalmente difesa e attacco nel calciomercato estivo. Attualmente, il reparto offensivo ha un giocatore che si trova in Brasile, in seconda serie. La società intende investire risorse economiche significative per completare la rosa e soddisfare le richieste del tecnico Gattuso, garantendo più opzioni e coerenza con il suo stile di gioco. Il focus principale rimane sulle aree di difesa e attacco.

Vai nel canale Telegram di Cittaceleste > Difesa e attacco: sono questi i reparti su cui la Lazio vorrà investire gran parte delle proprie risorse economiche in questo calciomercato estivo al fine di consegnare a mister Gattuso una rosa completa a livello numerico e in linea con quelli che sono i suoi principi tecnico-tattici. In merito al reparto offensivo, negli ultimi giorni è emersa con forza la pista che porta a Carlos Espì del Levante. Tuttavia, quella che porta all'attaccante spagnolo non rappresenta l'unica pista che i biancocelesti starebbero inseguendo. In effetti, secondo voci di mercato provenienti dal Brasile, ci sarebbe un interesse da parte dei capitolini per Thayllon Roberth dos Santos, esterno offensivo che oggi veste la maglia dell'Avaì, squadra con la quale è impegnato a disputare la serie B carioca. 🔗 Leggi su Cittaceleste.it

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