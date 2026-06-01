Juventus il nuovo nome per l’attacco è Mauro Icardi
La Juventus ha individuato Mauro Icardi come nuovo nome per l’attacco. La società sta valutando l’operazione, che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma l’attaccante è al centro delle trattative. La squadra cerca un rinforzo in avanti e ha messo nel mirino il calciatore, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle condizioni. La possibilità di un trasferimento rimane sotto valutazione.
Fresca suggestione di mercato. La Vecchia Signora non demorde, alla disperata ricerca di una soluzione al senso di incertezza che naviga attorno al reparto offensivo della squadra allenata da Luciano Spalletti, che resta ancora in attesa di conoscere il nome dell’attaccante a cui affidare le chiavi dell’attacco bianconero. Soluzione quindi che deve essere trovata al più presto e che potrebbe corrispondere ad una vecchia conoscenza della Serie A: l’ex centravanti di Sampdoria ed Inter Mauro Icardi. La Juve fiuta l’occasione. Come riportato da La Stampa, il centravanti argentino potrebbe svincolarsi dall’attuale club, il Galatasaray, per poi cercare una nuova avventura calcistica, nonostante quest’ultimo abbia abbozzato qualche discorso su un possibile rinnovo di contratto proprio con il club turco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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