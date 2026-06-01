Juventus il nuovo nome per l’attacco è Mauro Icardi

Da stilejuventus.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha individuato Mauro Icardi come nuovo nome per l’attacco. La società sta valutando l’operazione, che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma l’attaccante è al centro delle trattative. La squadra cerca un rinforzo in avanti e ha messo nel mirino il calciatore, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle condizioni. La possibilità di un trasferimento rimane sotto valutazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fresca suggestione di mercato. La Vecchia Signora non demorde, alla disperata ricerca di una soluzione al senso di incertezza che naviga attorno al reparto offensivo della squadra allenata da Luciano Spalletti, che resta ancora in attesa di conoscere il nome dell’attaccante a cui affidare le chiavi dell’attacco bianconero. Soluzione quindi che deve essere trovata al più presto e che potrebbe corrispondere ad una vecchia conoscenza della Serie A: l’ex centravanti di Sampdoria ed Inter Mauro Icardi. La Juve fiuta l’occasione. Come riportato da La Stampa, il centravanti argentino potrebbe svincolarsi dall’attuale club, il Galatasaray, per poi cercare una nuova avventura calcistica, nonostante quest’ultimo abbia abbozzato qualche discorso su un possibile rinnovo di contratto proprio con il club turco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INFORTUNIO HORROR PER LANG IN LIVERPOOL - GALATASARAY!

Video INFORTUNIO HORROR PER LANG IN LIVERPOOL - GALATASARAY!

Notizie e thread social correlati

Mauro Icardi tra la Juventus e il richiamo dell’Italia: Fabrizio Romano svela i piani del bomber e il no all’OlympiacosDurante la sessione di gennaio, la Juventus aveva considerato l'acquisto di Mauro Icardi per rinforzare l’attacco, ma l’operazione con il Galatasaray...

Leggi anche: Icardi stuzzica la Juventus: l’argentino può tornare di moda per l’attacco bianconero! L’incastro con Vlahovic

Temi più discussi: Icardi alla Juventus, ritorno di fiamma: Spalletti ci pensa per il dopo Vlahovic; Juve-Comolli, la prova del 9: ecco tutti i nomi per l'attacco (incluso Vlahovic); La Stampa – Juve, ritorna il nome di Icardi: Una chiamata verrà fatta; Mercato Juventus, ritorno di fiamma per Mauro Icardi.

mauro icardi juventus il nuovo nomeJuventus, ritorno di fiamma per Icardi: Spalletti rifletteIcardi torna nel mirino della Juventus per il dopo Vlahovic. Spalletti valuta anche Kolo Muani e Mateta per l’attacco bianconero. europacalcio.it

Mercato Juventus, ritorno di fiamma per Mauro IcardiL'attaccante argentino potrebbe liberarsi dal Galatasaray tra circa un mese, nonostante siano stati avviati alcuni contatti per discutere un eventuale rinnovo del contratto ... sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web