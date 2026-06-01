Juventus il nuovo nome per l’attacco è Mauro Icardi

Notizia in breve

La Juventus ha individuato Mauro Icardi come nuovo nome per l’attacco. La società sta valutando l’operazione, che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma l’attaccante è al centro delle trattative. La squadra cerca un rinforzo in avanti e ha messo nel mirino il calciatore, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle condizioni. La possibilità di un trasferimento rimane sotto valutazione.