Juve nome nuovo per l' attacco

Notizia in breve

In uno studio di Sportmediaset, Angelo Battisti ha aggiornato le ultime sulle ricerche di un attaccante per la Juventus. Durante l’analisi, è emersa una nuova possibilità tra i nomi considerati. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, ma non sono stati forniti dettagli sui candidati o sui tempi di eventuale acquisto. La ricerca continua e le decisioni definitive non sono state ancora prese.