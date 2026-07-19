Juve nome nuovo per l' attacco
In uno studio di Sportmediaset, Angelo Battisti ha aggiornato le ultime sulle ricerche di un attaccante per la Juventus. Durante l’analisi, è emersa una nuova possibilità tra i nomi considerati. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco, ma non sono stati forniti dettagli sui candidati o sui tempi di eventuale acquisto. La ricerca continua e le decisioni definitive non sono state ancora prese.
Nello studio di Sportmediaset, Angelo Battisti analizza le ultime sulle ricerche dell'attaccante bianconero: spunta una nuova suggestione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Mercato JuveNome Clamoroso dal Parma! Attacco Stravolto
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