Rino Gattuso ha assunto l’incarico di allenatore della Lazio, sostituendo Maurizio Sarri. La squadra si trova in difficoltà e ha un gruppo da rilanciare. Per la seconda stagione consecutiva, i biancocelesti non parteciperanno alle competizioni europee.

Da Maurizio Sarri a Rino Gattuso la Lazio cerca un nuovo futuro. Non solo però attraverso il cambio in panchina. Per la seconda stagione di fila non ci sarà il palcoscenico europeo per i biancocelesti. Il nono posto in campionato ha ingrigito la stagione scorsa nonostante l’arrivo in finale di Coppa Italia. Le difficoltà della ripartenza stanno passando anche da un mercato a saldo zero (le entrate devono pareggiare le uscite). "Conosco le problematiche da quando ho parlato con il presidente Lotito e il d.s. Fabiani. So bene che c’è da mettere l’elmetto, pedalare e lavorare. Rinforzi? Abbiamo pochi soldi, giusto aspettare un po’ per spenderli bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Gazzetta.it - Lazio, Gattuso va all'attacco: tra difficoltà e un gruppo da rilanciare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Lazio: John Kennedy per l’attacco di Gattuso

Lazio, Gattuso fa già gruppo: telefonate per tutti e pressing sugli indecisiIl tecnico sta chiamando singolarmente i giocatori chiave e ha avviato un pressing sugli indecisi.

Temi più discussi: Calciomercato Lazio, Gattuso punta il brasiliano Kennedy. Ma per comprare serve cedere; Primo test vincente per Gattuso, la Lazio batte 3-1 la Primavera; Lazio Gattuso in azione: tratta Dominguez della Dinamo Zagabria; Flaminia proiettata all’amichevole di domenica a Formello contro la Lazio di Gattuso.

Frosinone, il ballo delle punte: il Pescara non scende dalla valutazione di 3 milioni di euro per Di Nardo, contatti serrati con la Lazio per Artistico: Gattuso non ha ancora dato l’ok perché impressionato dall’ex Spezia in questi primi giorni di ritiro @cmdotcom x.com

Lazio, Gattuso va all'attacco: tra difficoltà e un gruppo da rilanciare60 milioni di fantallenatori, un'unica classifica nazionale: sfida l'Italia intera su Fantacampionato! Oltre 340.000€ di montepremi. Gioca ora! gazzetta.it

Lazio | Gattuso, nuova esperienza per il nipote: ecco dove giocheràFrancesco Pio Gattuso si prepara a iniziare una nuova esperienza nella prossima stagione. Il nipote dell'allenatore della Lazio, classe 2005 e di ruolo portiere, ha firmato con il Pontedera in Serie D ... lalaziosiamonoi.it