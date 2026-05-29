Il tecnico sta chiamando singolarmente i giocatori chiave e ha avviato un pressing sugli indecisi. Sta analizzando le partite e la rosa della scorsa stagione per preparare la squadra. Le conversazioni sono frequenti e mirano a convincere i giocatori più importanti a rimanere. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma il tecnico si concentra sul rafforzamento del gruppo.

Il telefono di Rino non è mai stato così bollente. E non per il gran caldo di questi giorni. Gattuso è infatti costantemente in linea per chiamare i suoi nuovi giocatori, conoscerli, sapere tutto di loro e della squadra che comincerà ad allenare dal mese prossimo. Ma sulla quale è già ferocemente concentrato. Da quando ha detto sì alla Lazio è in costante full immersion per studiare l’organico che avrà a disposizione (fatte salve le novità di mercato) a partire dal 13 luglio. Insieme con il suo staff (che lo seguirà al completo a Formello) sta vedendo e rivedendo le partite giocate dalla squadra biancoceleste nell’ultima stagione. Per approfondire le conoscenze relative a ogni singolo giocatore, ma anche per capire in cosa può essere migliorato l’organico e in quali reparti può essere invece sfoltito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, Gattuso fa già gruppo: telefonate per tutti e pressing sugli indecisi

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#Lazio, già trovato il sostituto di #Sarri: fatta per #Gattuso. Accordo chiuso e firme in arrivo [ @MatteMoretto] tinyurl.com/2ramksbp #ASRoma x.com

Gattuso prossimo allenatore della Lazio reddit

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